بري لـ”النهار”: المهم أن ينتخب البرلمان رئيسًا

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه “حاسم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في 9 كانون الثاني، حتى لو اتجه إلى القيام بأكثر من دورة في الجلسة نفسها”.

وقال، لصحيفة “النهار”: “المهم أن ينتخب البرلمان رئيسًا ويتحمّل النواب مسؤولياتهم، حيال هذا الواجب الدستوريّ.”

وعن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، شدد على وجوب أن تقوم لجنة المراقبة بمسؤولياتها مع اليونيفيل.

ولفت إلى وجوب أن تنسحب إسرائيل من البلدات، التي وصلت إليها وأن ينتشر الجيش اللبنانيّ، في هذه الاماكن لا أكثر ولا أقل.

وأكّد أنّ “حزب الله” متجاوب مع الجيش لتطبيق ما اتُفق عليه.