أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبنانيّ بـ”تزوير” جوازي سفرهما (الشرق الأوسط)

صحف اليوم
2024-12-30 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبنانيّ بـ”تزوير” جوازي سفرهما (الشرق الأوسط)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبنانيّ بـ”تزوير” جوازي سفرهما (الشرق الأوسط)

أفاد مصدر قضائيّ لبنانيّ بأنّ جهاز الأمن العام أنهى التحقيقات الأولية، التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها، بإشراف النائب العام التمييزيّ القاضي جمال الحجار.

 

وأكّد المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ الحجار أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية، التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائيًا بجرم حيازة جوازي سفر مزورين، خلال وجودهما على الأراضي اللبنانية واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدوليّ إلى القاهرة.

 

وأوضح المصدر القضائيّ أنهما سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها.

 

وقال: “هي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات.”

 

وأشار إلى أنّ مدة التوقيف الاحتياطيّ يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أنّ تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائيّ صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

صحف اليوم

الأسد

وابنته

القضاء

اللبنانيّ

بـ”تزوير”

جوازي

سفرهما

(الشرق

الأوسط)

LBCI التالي
مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ "الجمهورية" : الوفد الفرنسي يحمل رسالة بالغة الأهمية من ماكرون
مصادر أمنية مطلعة لـ "الأنباء الكويتية": لا نستبعد عن قيام الجيش الإسرائيلي بزرع أجهزة تنصت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-12-27

بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-09

طيران الشرق الأوسط تعلن عن عدد من رحلاتها الى روما ولندن وميلان ومدريد

LBCI
صحف اليوم
2024-11-30

الجيش اللبنانيّ يوثّق خروقات تل أبيب بانتظار بدء العمل الفعليّ (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-24

بوريل: اخترت أن أختم تفويضي في بيروت بسبب ما يحصل فيها وفي الشرق الأوسط وهذا ما يضع المجتمع الدوليّ أمام امتحان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:09

"برنامج عمل ضخم ينتظر لبنان بعد الانتخابات"... هذا ما قاله مصدر دبلوماسي عربي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
صحف اليوم
2024-12-31

مصدر ديبلوماسيّ لـ"الأنباء الكويتية": لا يمكن عزل زيارة هوكشتاين المرتقبة عن الملف الرئاسيّ

LBCI
صحف اليوم
2024-12-31

هوكشتاين قلق على مصير اتفاق تجميد العمليات العسكرية (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2024-12-31

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:30

"هيك بلشت وهيك انتهت"... نادين نسيب نجيم: شكراً 2024 (فيديو)

LBCI
رياضة
2024-07-26

بعد طول انتظار... حفل افتتاح أولمبياد باريس ينطلق في نهر السين (فيديو + صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-12

رئيس بلدية برجا: ما من مكتب لحزب الله في البلدة وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-25

الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…

LBCI
أمن وقضاء
13:41

إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:05

خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:23

أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
00:14

هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي

LBCI
منوعات
12:10

على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)

LBCI
فنّ
16:27

وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:11

معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
00:46

بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025

LBCI
آخر الأخبار
12:26

هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلة لسلاح الجو هاجمت مسلحين في جنوب لبنان أثناء محاولتهم نقل وسائل قتالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More