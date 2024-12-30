حراك دوليّ بعد العيد للتسويق لعون (الأخبار)

كشفت معلومات بأنّ الأيّام الأولى من السنة الجديدة والفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية، ستشهد حركة خارجية باتجاه بيروت.

وأوضحت لصحيفة “الأخبار” أنّها تتمثل بوفود أميركية وفرنسية وسعودية التي ستزور لبنان، للتسويق لانتخاب قائد الجيش وإعلان موقف واضح بدعمه.

وقالت مصادر للصحيفة إنّ ترشح رئيس القوات سمير جعجع مستبعد، فهو أيضًا من الجهات الداخلية، التي يشملها الضغط للسير في ترشيح عون، ولا يوجد أيّ مؤشر إلى دعمه.”

وأضافت: “لذا هو يفضّل تأجيل الجلسة شهرين إضافيين، بانتظار وضوح الصورة في الولايات المتحدة وسياستها تجاه المنطقة والتي قد تؤمّن ظروفًا تدعم ترشحه.”