تحذيرات من 3 أسابيع صعبة... ونقاشات حول البيان الوزاري وعناوينه (الأنباء الكويتية)

يأخذ الرئيس المكلف وقته ويعمل بوتيرة سريعة بعيدا من التسرع، وقال مصدر مطلع لـ "الأنباء الكويتية" ان جزءا كبيرا من النقاش يتعلق بالبيان الوزاري وعناوينه، وخصوصا موضوع المقاومة في ظل ما حصل في الجنوب منذ الأحد الماضي موعد انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، قبل ان يتم تمديده حتى 18 شباط المقبل. وتوقع ان تشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة "تطورات قد تفرض نفسها على الواقع، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الواضح بعودة الغارات خارج المنطقة المعنية بالاتفاق وهي جنوب الليطاني".



كما توقع المصدر ان "تأخذ مسألة البيان الوزاري حيزا من النقاش، لإيجاد توصيف مقبول في البيان اذا تم تجاوز عبارة المقاومة، كاعتماد تبني الخيار الديبلوماسي أو اتفاق وقف إطلاق النار لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبلدات في الجنوب، وتأكيد إسرائيل الدائم انها لن تنسحب من كل الأراضي اللبنانية".