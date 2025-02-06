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الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)

صحف اليوم
2025-02-06 | 00:09
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الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
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الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)

أفادت معلومات بأنّ الرئيس المكلّف نواف سلام، حمل إلى قصر بعبدا صيغة أوّلية للحكومة، في ظلّ وجود نقاط عالقة قد تؤخّر ولادتها.

وأوضحت أنّ ذلك، على عكس الأجواء التفاؤلية، التي تبثّها أوساط القصر الجمهوريّ عن "إعلان الحكومة غدًا (اليوم) كحد أقصى".

ولفتت المعلومات لصحيفة "الأخبار" إلى أنه لم يُتّفق بعد، بين سلام والثنائيّ "أمل" و"حزب الله" على اسم الوزير الشّيعيّ الخامس، بعدما رفض الثنائيّ طرحه لاسم عليا المبيض، إضافة إلى وجود "إشكالية" على اسم طرحه الثنائيّ لحقيبة أخرى.

وكشفت الصّحيفة عن أنّ سلام سيرسل اليوم 3 أسماء جديدة للحقيبة الخامسة، كي يختار منها الثنائيّ.

كذلك، أشارت مصادر للصحيفة، إلى أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" "سمعا من الإعلام أنّ وزارة الصناعة أصبحت من حصة القوات، بعدما كانَ الاتفاق أن تكون من حصتهما، وهو ما أثار استياءهما لأنّهما لم يتبلّغا من رئيس الحكومة المكلّف بالأمر".

وأوضحت المصادر أنّ "الحصّة، التي حصلت عليها القوات ستخلق مشكلة، إذ سيتوجّب على سلام أن يعيد تدوير الحقائب، ما سيؤخر ولادة الحكومة".

وأعلنت صحيفة "الأخبار" الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلف وأتت كالتالي:

وزير الخارجية: يوسف رجّي، سفير لبنان في الأردن.
وزير الطاقة: جو صدي، رجل أعمال ومدير إداري في شركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط.
وزير التربية: ريما كرامي، أستاذة جامعية متخصصة في الإدارة التعليمية والسياسات التربوية، وتشغل منصب رئيسة قسم في الجامعة الأميركية في بيروت.
وزير الثقافة: غسان سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، شغل منصب وزير الثقافة بين عامي 2000 و2003، كما ترأّس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عامي 2017 و2020.
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد، خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي، قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان.
وزيرة البيئة: تمارا الزين، تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو.
وزير الأشغال: فايز رسامني، الرئيس التنفيذي لشركة «رسامني يونس للسيارات».
وزير الزراعة: نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، حاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية.
وزير الدفاع: ميشال منسى، ضابط متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع.
وزير الداخلية: أحمد الحجار، عميد متقاعد في الجيش اللبناني.
وزير المالية: ياسين جابر، نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامي 1996 و1998.
وزير الاقتصاد: خبير الأسواق المالية عامر البساط.
وزير الصحة: ركان ناصر الدين، جرّاح شرايين في الجامعة الأميركية في بيروت.
وزير العمل: محمد حيدر، مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
وزير الاتصالات: كمال شحادة، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات.
وزير السياحة: طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي.
وزير الإعلام: زياد رامز الخازن، محامٍ متخصص في القضايا الإعلامية.
وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان، ناشطة في مجال الشباب والرياضة وابنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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