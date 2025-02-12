جلسة الحكومة الأولى: موزاييك لا فريق واحد (الأخبار)

أكدت مصادر، حضرت لقاء عقده عدد من النواب، من بينهم نواب كتلتَي «لبنان الجديد» و«الاعتدال الوطني»، أنّ غالبية النواب السنّة والمستقلين يتجهون إلى حجب الثقة عن الحكومة في موقف يلتزم به الجميع.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الأخبار” أنّ ذلك سيتم، من دون أن يكون تعطيليًا لعمل الحكومة وانطلاقة العهد الجديد.

وأكدوا أنهم ينتظرون صياغة البيان الوزاري ومقاربته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدًا ما يتعلق بالودائع في المصارف والانسحاب الإسرائيليّ وتطبيق القرارات الدولية والتعاطي مع ملف إعادة الإعمار والمشاريع التنموية للبقاع والشمال وبيروت.

وكان الاجتماع تشاوريًا،وفق المصادر، للوصول إلى قرارٍ مشترك في شأن التعاطي مع رئيس الحكومة، نواف سلام، بعد تهميشهم من الحكومة، وإمكان إعطاء الثقة للحكومة من عدمها.