لا خلافات داخل اللجنة في شأن ركائز البيان الوزاريّ (الجمهورية)

افادت أوساط بانّه لا توجد خلافات داخل اللجنة الوزارية في شأن ركائز البيان الوزاريّ، الذي يملك رئيس الحكومة نواف سلام تصورًا مسبقًا حوله.

واشارت هذه الاوساط لصحيفة “الجمهورية” إلى انّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد ترد في البيانات الوزارية الأخيرة “وبالتالي لن تكون هناك مشكلة هذه المرّة أيضًا، وما من مبرّر لكي يحاول البعض أن يفتعل في هذا المجال إنجازًا وهميًا لا يمت إلى حقيقة الواقع بصلة”.