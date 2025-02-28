نقاط تمركز فيها الجيش الاسرائيليّ (الاخبار)

كشفت مصادر عن أنّ الجيش الاسرائيليّ تمركز في قِمة جبل الشيخ من الجانبين السوري واللبناني، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2800 متر.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الأخبار” أنّها تشرف من الجهة اللبنانية على مرجعيون وحاصبيا والريحان والبقاع الغربيّ وسهل البقاع، ومن الجهة السورية على الجولان ودمشق وريفها والزبداني وجديدة يابوس وصولاً إلى الأردن.

وأكّدت أنّ القوات الاسرائيلية تمركزت في مواقع تنتشر فيها قوات «أندوف» التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1974، كقصر عنتر ومقام الإله شوبا، وتمتد من أعالي وادي جنعم في أطراف شبعا الشمالية باتجاه أعالي بلدات قضاء راشيا من دير العشاير إلى حلوة وينطا وبكا.