جلسة اولى للوزراء لتعيين القادة العسكريين والامنيين (اللواء)

تعقد جلسة اولى لمجلس الوزراء من المرجح الاسبوع المقبل او الذي يليه، وقد يجري فيها حسب مصادر وزارية تعيين القادة العسكريين والامنيين من قائد الجيش الى مديرين عامين لقوى الامن الداخليّ والامن العام وامن الدولة وغيرها.

وقالت المصادر لصحيفة “اللواء”: “كما ندرس آلية التعيينات الادارية والدبلوماسية والمالية تمهيداً لملء الشغور الكبير في الادارات والمؤسسات الرسمية، الى جانب متابعة عملية تمويل اعادة الاعمار خلال جولات رئيس الجمهورية ولاحقاً جولات رئيس الحكومة”.