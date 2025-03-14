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مصادر “القوات اللبنانية” لـ"الجمهورية": التطبيع مع إسرائيل بالنسبة إلينا ليس مطروحًا

صحف اليوم
2025-03-14 | 00:53
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مصادر “القوات اللبنانية” لـ&quot;الجمهورية&quot;: التطبيع مع إسرائيل بالنسبة إلينا ليس مطروحًا
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مصادر “القوات اللبنانية” لـ"الجمهورية": التطبيع مع إسرائيل بالنسبة إلينا ليس مطروحًا

أوضحت مصادر “القوات اللبنانية” أنّ التطبيع مع اسرائيل ليس مطروحًا بالنسبة إليها.

 

وقالت لصحيفة “الجمهورية” إنّ مَن يطرح التطبيع هو “حزب الله”، “الذي يُروِّج لهذا المصطلح في وسائل الإعلام لخلق ضوضاء وإثارة”.

 

ولفتت إلى أنّ حتى “الولايات المتحدة لم تطرح التطبيع، بل تقول أمرًا واحدًا إنّ الوصول إلى تطبيق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على أمرَين انسحاب إسرائيل من لبنان وتفكيك بنية “حزب الله” العسكرية”.

 

ورأت مصادر “القوات” أنّ ما يُطرَح جدّيًا هو العودة إلى اتفاقية الهدنة الموجودة في اتفاق الطائف وفي القرارات 1702 و1559 و1680 واتفاقية وقف النار. 

 

وقالت: “أمّا التطبيع فيتعلّق بالموقف العربيّ للسلام وبمبادرة بيروت العربية للسلام، فلا يمكن لأي بلد عربيّ السير في التطبيع من دون قيام دولة فلسطينية”.

 

وشدّدت على أنّها خلف السعودية، في هذا الموقف وليس أمامها.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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