مصادر لـ”الأنباء الكويتية”: جنبلاط يراهن كثيرًا على الوعي الدرزيّ

أكّدت مصادر قيادية في الحزب “التقدميّ الاشتراكيّ” أنّ الرئيس السابق وليد جنبلاط، سيركز في محاور كلمته على الواقع الدرزيّ، الذي تعيشه الطائفة حاليًا.

وشددت المصادر لصحيفة “الأنباء الكويتية” على موقف جنبلاط الثابت في رفض أيّ مشروع إسرائيليّ للرهان على التحالف مع الأقليات في المنطقة، أو لجهة إقامة دويلات طائفية ومذهبية.

وشدّدت المصادر على أنّ جنبلاط يراهن كثيرًا على الوعي الدرزيّ، في إدراك خطورة المشاريع التقسيمية المتجددة.