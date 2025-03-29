امتصاص مستمر للعدوان الإسرائيليّ على غزة... والسبب جملة من العوامل (الأخبار)

أعادت مصادر مقرّبة من المقاومة، لصحيفة “الأخبار”، “الامتصاص المستمر” للعدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، إلى جملة من العوامل، ألا وهي:

- التقدير بأن الجولة الحالية ستنحصر في إطار القصف الجويّ والضغط الميدانيّ، لغرض تحقيق صفقة تبادل جزئية. ولذا، تريد المقاومة أن تحافظ على أدنى مستويات الضغط على الحاضنة الشعبية، باعتبار أن ردود الفعل على أي فعل مقاوم، عادة ما تنصبّ انتقامًا على المدنيين والنازحين.

- لم يتوغّل الجيش الإسرائيليّ، حتى اللحظة، إلى عمق الأحياء المدنية، على رغم إخلاء مدينة بيت حانون تمهيدًا للعمل البريّ، فيما لا تعطي المناطق الحدودية العازلة والجرداء من الأبنية والنباتات، أي هامش للعمل والالتحام. وعليه، فالتقدير هو أن المقاومة تؤجّل الفعل إلى مرحلة قد يتطوّر فيها الهجوم إلى التوغّل العميق في الأحياء المُخلاة.



- ثمة آراء يكثر تداولها في أوساط المقاومة بتمرير هذا التصعيد، بما يعطي إسرائيل صورة إنجاز للمساهمة في دفع تفاهمات وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية، من دون “استفزاز” يفضي إلى تفجير مساعي التهدئة.