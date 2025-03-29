حنين السّيّد لـ“الأخبار”: العمل على رسم سياسة ملف اللاجئين السوريين الأسبوع المقبل

أكّدت وزيرة الشّؤون حنين السّيّد، أنّ نسبة الأطفال بين عمر الصفر والخمس سنوات تحت خطر الفقر تبلغ 55%.

وقالت، في حديث لصحيفة “الأخبار”، إنّ هذا الرقم مخيف، لأنّ تبعات الفقر المدقع وسوء التغذية بين الأطفال تظهر على الأمد البعيد على شكل تأخّر في النمو الجسديّ والذّهنيّ.

وأكّدت أنّها طلبت من فريق العمل في الوزارة، إطلاق برنامج تدخّل صحّيّ معنويّ اجتماعيّ نفسيّ تربويّ، للأطفال دون سن الخامسة.

وأوضحت أنّ الوزارة تسعى، إلى جانب المساعدات النّقدية، التي تستفيد منها العائلات الأكثر فقرًا، عبر برامج “أمان”، إلى العمل على تمكين هذه العائلات اقتصاديًّا، وإخراجها من دائرة الفقر.

كما أوضحت أنّ ذلك التأمين يأتي، عبر تأمين العمل للقوى القادرة على العمل منها، مع التركيز على النساء.

وفي شأن ملف عودة اللاجئين السوريين، شدّدت السيّد على أنّ لجنة من وزارات الخارجية والعدل والشؤون والعمل والداخلية والدفاع تشكلت، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لرسم سياسة لملف اللاجئين، إلى الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.