محاولات دبلوماسية لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

كثّف وزير الخارجية يوسف رجّي، اتصالاته مع الدول المعنية ولا سيما الولايات المتحدة، لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية، وفق ما أكد مصدر في وزارة الخارجية، لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأوضح المصدر أنّ رجّي أجرى اتصالات مكثّفة مع دول صديقة للبنان، خصوصًا مع الجانب الأميركيّ، الأكثر تأثيرًا على إسرائيل.

وأشار إلى أنّ وزير الخارجية “يقوم بدور فاعل منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية اللبنانية لوضع حدّ لانتهاك إسرائيل للسيادة الوطنية وقتل لبنانيين بشكل شبه يوميّ”.

وقال المصدر للصحيفة: “أبقى وزير الخارجية اتصالاته مفتوحة مع الخارجية الأميركية ووزراء خارجية أوروبيين لشرح الموقف اللبنانيّ الملتزم بالمطلق بتنفيذ القرار 1701، مقابل مضي إسرائيل في العدوان على لبنان”.

وشدد على أنّ لبنان ملتزم بالمواجهة السياسية والدبلوماسية بمواجهة العدوان الإسرائيليّ.