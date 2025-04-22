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“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟

صحف اليوم
2025-04-22 | 00:29
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“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
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“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟

كشفت مصادر أمنية لبنانية، لـ”الشرق الأوسط”، عن أنّ المجموعة المسلّحة، التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبنانيّ وهي تتحضّر لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، تنتمي إلى المجموعات نفسها، التي كانت أوقفتها سابقًا على دفعات.

 

وأكّدت المصادر أنّ المجموعة اعترفت بأنّ أفرادها هم من نفّذوا عمليتَي إطلاق الصواريخ في آذار الماضي؛ الأولى من المنطقة بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون في قضاء النبطية، والثانية من قعقعية الجسر في القضاء نفسه.

 

ولم تستبعد المصادر الأمنية أن تكون المجموعة، التي أُوقفت هيالمجموعة الأُمّللمجموعات، التي كانت أطلقت الصواريخ على إسرائيل، خصوصًا أنّ كمية الصواريخ، التي صودرت ومعها المنصات المخصصة لإطلاقها، أشبه بخزان أُعدّ لتزويد المجموعات حاجاتها وهي تتحضر لتوجيه الصواريخ نحو إسرائيل.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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