“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟

كشفت مصادر أمنية لبنانية، لـ”الشرق الأوسط”، عن أنّ المجموعة المسلّحة، التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبنانيّ وهي تتحضّر لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، تنتمي إلى المجموعات نفسها، التي كانت أوقفتها سابقًا على دفعات.

وأكّدت المصادر أنّ المجموعة اعترفت بأنّ أفرادها هم من نفّذوا عمليتَي إطلاق الصواريخ في آذار الماضي؛ الأولى من المنطقة بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون في قضاء النبطية، والثانية من قعقعية الجسر في القضاء نفسه.

ولم تستبعد المصادر الأمنية أن تكون المجموعة، التي أُوقفت هي “المجموعة الأُمّ” للمجموعات، التي كانت أطلقت الصواريخ على إسرائيل، خصوصًا أنّ كمية الصواريخ، التي صودرت ومعها المنصات المخصصة لإطلاقها، أشبه بخزان أُعدّ لتزويد المجموعات حاجاتها وهي تتحضر لتوجيه الصواريخ نحو إسرائيل.