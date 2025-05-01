نائب رئيس غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان لـ“الأنباء الكويتية”: التّأثير الفعليّ في السوق اللبنانية سيكون جلياً بعد شهرين

أوضح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، أنّ تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجيّ لليورو على أسعار السّلع في لبنان لم يظهر بعد.

وأعاد السبب لحجم المنافسة بين الشركات، التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، وفق ما قال لصحيفة “الأنباء الكويتية”.

وأضاف: “الموردون يتجنبون زيادة الأسعار، لعدم وجود طلب قويّ مرده إلى ضعف القدرة الشرائية”.



ولفت إلى أنّ التّأثير على الأسعار، سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعليّ جليًا على الأسعار في السوق اللبنانية.

