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عون لـ"النهار العربيّ”: اللقاء مع بن زايد إيجابي جدًا وسننقل لبنان إلى مكان آخر

صحف اليوم
2025-05-01 | 03:32
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عون لـ&quot;النهار العربيّ”: اللقاء مع بن زايد إيجابي جدًا وسننقل لبنان إلى مكان آخر
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عون لـ"النهار العربيّ”: اللقاء مع بن زايد إيجابي جدًا وسننقل لبنان إلى مكان آخر

حرص الرئيس جوزاف عون على التأكيد أن الدولة تسير بخطى ثابتة وسريعة لكن ليس متسرعة، مقراً بأن ثمة أموراً تحتاج إلى بعض الوقت، "وسنواجه عراقيل لكن نحن مصممون على نقل البلد إلى مكان آخر في أقرب وقت".

وشدّد في حديث لـ”النهار العربيّ” على أن "الاستقرار اللبناني مطلب لبناني، والإصلاح الاقتصادي أيضاً، وحينما يتم الإصلاح والاستقرار الأمني، يعود المستثمرون الخليجيون والإماراتيون واللبنانيون في الخارج إلى لبنان".

 

وقال: "الوضع الداخليّ السوري ضاغط على الرئيس أحمد الشرع، وهذا يشكل ضغطاً علينا بسبب استمرار موجات النزوح". 

وفي ما يتعلق بالحدود الجنوبية، تحدث عون عن النقاط الخمس المحتلة من إسرائيل، قائلاً إنه من الناحية العسكرية هذه النقاط الخمس لا تشكل أي قيمة عملانية أو قيمة تكتيكية بالمفهوم العسكري، ولكن على إسرائيل أن تلتزم الاتفاق الذي وقعته. 

 

وفصّل عمليات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، قائلاً إنه تم تنظيف 85% من المنطقة، ولكن المنطقة حرجية فيها أودية كثيرة وأشجار وغابات، ويحتاج الجيش إلى وقت وعديد لإنجاز مهمته، بينما الإمكانات القليلة والمحدودة من ناحية العديد والعتاد لا تسمح له أن ينهي عمله بسرعة. وأضاف: "على الإسرائيلي الانسحاب، ليصبح الجيش مسؤولاً كلياً عن ضبط الحدود". 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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