إليكم أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد (الجمهورية)

‏أوضحت مصادر وزارة العدل لصحيفة “الجمهورية”، ‏أنّ أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد من شأنه أن:

1- يُبعد السلطة القضائية عن السياسة، ‏ويحفظ هيبة القضاء.

2- ‏يشكّل مجلس القضاء الأعلى ‏بالانتخاب ‏أو باقتراح من الجسم القضائيّ نفسه.

3- ‏يمنع نقل القاضي إلّا بموافقته ‏أو بعد انقضاء مهلة 5 سنوات ‏من خدمته أو في حال ‏ارتكابه خطأ جسيمًا.

‏وكشفت المصادر نفسها، أنّ مشروع قانون استقلالية القضاء جاء حصيلة ورش عمل متواصلة حتى أيام العطل والأعياد، شاركت فيها إلى جانب الوزير نخبة من القضاة البارزين وشخصيات من المجتمع المدنيّ.