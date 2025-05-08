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مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”: عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار

صحف اليوم
2025-05-08 | 00:49
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مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”: عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار
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مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”: عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار

أكّد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”، أنّ ما شهدته الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، أعطى دفعًا في طمأنة المغتربين اللبنانيين والأشقاء العرب وفي طليعتهم دول مجلس التعاون الخليجيّ، بأن الدولة اللبنانية بدأت باستعادة عافيتها.

 

وقال المصدر إنّ الانفراج، الذي تبشر به المعطيات المتوافرة، يؤكّد أنّ جهود اللجنة الخماسية بدأت تعطي ثمارها من حيث قدرة هذه اللجنة التي عملت على توفير كل سبل التوافق بين اللبنانيين، والذي أنتج انتخابات رئاسية وحكومة واعدة وانتخابات بلدية واختيارية بسلاسة ويسر بعيدًا من أي تدخلات خارجية”.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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اللجنة

الخماسية

لـ”الأنباء

الكويتية”:

الخليج

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عافية

واستقرار

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