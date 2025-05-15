مصدر لـ“الأنباء الكويتية”: الحكومة تعدّ اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الخليجية

أكّد مصدر سياسيّ لبنانيّ رفيع أنّ زيارات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، إلى دول مجلس التعاون الخليجيّ، وآخرها إلى دولة الكويت، تشكّل جزءَا من خطة مدروسة لفتح صفحة جديدة قائمة على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة.



وأشار المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أنّ “الزيارة إلى الكويت كانت إيجابية جدًا، وتخللتها محادثات عميقة شملت الملفات السياسية والاقتصادية”.

وأوضح أنّ الجانب اللبنانيّ قد لمس انفتاحًا واضحًا من القيادة الكويتية على دعم لبنان، مع ترقب أن تترجم النوايا اللبنانية بخطوات عملية ملموسة.



وكشف المصدر أنّ الحكومة اللبنانية تعمل حاليًا على إعداد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الخليجية، وعند الانتهاء من إعدادها، سيتم تحديد مواعيد رسمية لزيارات دولة، لتوقيعها.