مصادر “الأخبار”: دول عربية أبدت رغبتها في المساهمة في ورشة إعادة الإعمار

أبدت دول عربية منها العراق وقطر والكويت والجزائر والإمارات، رغبتها في المساهمة في ورشة إعادة الإعمار، حسب مصادر صحيفة “الأخبار”.

ورأت المصادر أنّ العرض العراقيّ يبدو الأكثر وضوحًا بين كل ما سبقت الإشارة إليه.

وكشفت مرجعية، أنّ المستحقات التي للعراق في ذمة الحكومة اللبنانية ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأنّ الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة عراقية رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع.