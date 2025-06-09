مصادر "الأنباء الالكترونية": إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة والحزب في شأن السلاح

أكّدت مصادر سياسية لصحيفة “الانباء الالكترونية”، أنّ أهداف زيارة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، تبدو واضحة المعالم، مقارنة مع ما يحمله الموفد الأميركيّ توماس باراك، من أفكار جديدة ومقترحات.

ولفتت إلى أنّ الزيارتين تأتيان عقب التهديدات الإسرائيلية، التي تحدثت عن توسيع المواجهات مع “حزب الله”.

وشدّدت المصادر ذاتها، على أنّ إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة اللبنانية والحزب في شأن السلاح، ليبقى لديها ذريعة للاعتداء على لبنان ساعة تشاء، بحجة الاشتباه بأماكن تخزين هذا السلاح.