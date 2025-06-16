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شقير لـ “الأنباء الكويتية”: للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر

صحف اليوم
2025-06-15 | 22:09
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شقير لـ “الأنباء الكويتية”: للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر
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شقير لـ “الأنباء الكويتية”: للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر

أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير أنّ انعكاس الحرب بين إسرائيل وإيران على لبنان واقتصاده أو أي أحداث أمنية على هذا المستوى، ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وقال لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “أصابت شظايا الحرب الشريان الحيويّ في لبنان وهو قطاع النقل الجويّ ولاحظنا أنّ الطيران المدنيّ ابتعد كليًا عن  المناطق التي ممكن أن تكون معبرًا للطائرات والصواريخ”.

 

ولفت إلى أنّ شركات طيران خليجية وعربية أوقفت رحلاتها إلى لبنان كما توقف مطار رفيق الحريري الدوليّ بين وقت وآخر. 

 

وأكّد أنّ للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهروكذلك مخزون المشتقات النفطية يكفي لما بين 30 و45 يومًا”.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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