مصدر "الجمهورية": القبض على رؤوس إرهابيّة كانوا في صدد تنفيذ عمليّات إرهابية في مناطق لبنانية وضدّ الجيش

قبضت الأجهزة الأمنية والعسكريّة على رؤوس إرهابيّة كبيرة ومجموعة من العناصر والخلايا في مناطق مختلفة.

وما رشح عن التحقيقات معهم أنّهم كانوا في صدد تنفيذ عمليّات إرهابية في بعض المناطق اللبنانية وضدّ الجيش اللبنانيّ.

واكّد مصدر أمنيّ لصحيفة “الجمهورية” أنّ التحقيقات مع الموقوفين مستمرّة، وقد أدلوا باعترافات خطيرة يُفضّل عدم البوح بها، وخصوصًا أنّ التحقيقات لم تنته بعد.

وقال المصدر: “هناك متوارون يجري البحث عنهم ومن بينهم لبنانيون وغير لبنانيين”.

وأوضح أنّ “المعطيات تؤشر إلى عمل منظّم وليس عملًا إفراديًا، فالغرفة الإرهابية واحدة ولها امتداداتها، وما يمكن قوله هو أنّ توقيف الإرهابيين أحبط أمرًا خطيرًا جدًا كانوا يعدّون له”.