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عطية لـ“الأنباء الكويتية”: مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية

صحف اليوم
2025-07-01 | 07:20
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عطية لـ“الأنباء الكويتية”: مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية
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عطية لـ“الأنباء الكويتية”: مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية

أكّد النائب سجيع عطية، أنّ مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية، وهو يعود بالفائدة على اقتصاد لبنان عمومًا.

 

وقال، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “سينعش منطقة الشمال والهرمل ويساعد في تنشيط مرفأ طرابلس”.

 

وأوضح أنّ المطار قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويًا وتوفير ألفي وظيفة، ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ وللرحلات المنخفضة التكلفة من رحلات سياحية ودينية، وأيضا للشحن لكونه يقع في منطقة زراعية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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صحف اليوم

لـ“الأنباء

الكويتية”:

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واقتصادية

وإنمائية

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