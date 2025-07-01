عطية لـ“الأنباء الكويتية”: مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية

أكّد النائب سجيع عطية، أنّ مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية، وهو يعود بالفائدة على اقتصاد لبنان عمومًا.

وقال، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “سينعش منطقة الشمال والهرمل ويساعد في تنشيط مرفأ طرابلس”.

وأوضح أنّ المطار قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويًا وتوفير ألفي وظيفة، ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ وللرحلات المنخفضة التكلفة من رحلات سياحية ودينية، وأيضا للشحن لكونه يقع في منطقة زراعية.