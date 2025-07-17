مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: بري أوضح أمام باراك أنّ لبنان ملتزم بالقرار 1701

كشف مصدر ديبلوماسيّ في بيروت، لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح، أمام زواره، لاسيما المبعوث الأميركيّ السفير توماس باراك، أنّ لبنان ملتزم بالقرار 1701 ولم يخرج عليه.

وقال بري، حسب المصدر، إنّ لبنان يطالب بوقف الأعمال العدائية، فيما إسرائيل تتصرف خارج أي التزام دوليّ.

وجزم بري أنّه بالتالي، “لا معنى لأيّ نقاش في شأن التهدئة، بينما إسرائيل تواصل عدوانها، وأنّ لبنان لا يمكن أن يقبل منطق التهدئة من طرف واحد”.