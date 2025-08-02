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“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)

صحف اليوم
2025-08-02 | 00:16
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“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)
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“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)

أكّدت مصادر الثنائيّ “أمل” و”حزب الله” لصحيفة “الأخبار”، أنّ الحزبين سيشاركان في جلسة الثلاثاء الحكومية ولم يوضع على الطاولة خيار مقاطعتهما.

 

وأوضحت وجود قناعة بضرورة التشاور، داخل مجلس الوزراء وانتظار النتائج، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

 

ولفتت المصادر للصحيفة ذاتها، إلى تشدّد حزبيّ على استحالة تسليم السلاح، قبل التزام إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار.

 

وقالت: “إذا تحقّق ذلك ننصرف إلى نقاش داخليّ في ما يتعلق بالسلاح، إذ إنّ المخاطر الوجودية تحيط بنا من كل مكان”.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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