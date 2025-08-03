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مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل

صحف اليوم
2025-08-03 | 00:17
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مصادر “الأنباء الكويتية&quot;: حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
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مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل

شدّدت مصادر صحيفة “الأنباء الكويتية” على استحالة فرض الانسحاب على إسرائيل من المواقع المحتلة، وتنفيذ بقية الشروط والبنود التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى القرار 1701، في ظل موازين القوى الحالية والأجواء الدولية.

 

وقالت المصادر إنّ حصر السلاح في يد السلطة القوية والممسكة بزمام الأمور يمكنها من فرض هذا الانسحاب من خلال الاتصالات والديبلوماسية، والمساعي الدولية الحاضنة للسلطة الجديدة في لبنان، والتي تشدد على هذه السلطة بضرورة القيام بالتزاماتها لاستمرار هذا الدعم.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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