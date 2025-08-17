الرئاسة اللبنانية نحو تشديد على ضمان الانسحاب الإسرائيليّ (الأنباء الكويتية)

أفادت معلومات صحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ الرئاسة اللبنانية ستعرض على الموفد الأميركيّ توماس باراك الذي يصطحب معه مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت الاثنين، تحقيق شيء ما من المطالب اللبنانية، خصوصًا بضمان الانسحاب الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان أمن الحدود الشمالية مع سورية.

وشدد أحد أعضاء الفريق الرئاسيّ للأنباء على أنّها هواجس لبنان وليس “حزب الله” وحده.