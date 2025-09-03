مصدر: “الأنباء الكويتية”: الموقفان الفرنسيّ والأميركيّ يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية

أكّد مصدر رسميّ لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ الموقفين الفرنسيّ والأميركيّ يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانبها في خطة الجيش لجمع السلاح.

لكنّه لفت إلى أنّ الموقف الفرنسيّ يتجاوز الموقف الأميركيّ بالمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر وشبه اليوميّ.



وقال المصدر: “ستعرض خطة الجيش المهمة من مختلف جوانبها، أنّ لجهة الإمكانات اللوجستية أو المعوقات الميدانية التي تعترض ذلك، مع التأكيد على ان التنفيذ هو قرار سياسيّ من الحكومة قبل أن يكون إجرائيًا، والتشديد على الابتعاد عن أي صدام”.