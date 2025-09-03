مصادر الثنائيّ لـ“الجمهورية”: الاتصالات مستمرة واحتمالات الجلسة مفتوحة

أوضحت مصادر “الثنائيّ أمل وحزب الله لصحيفة “الجمهورية”، أنّ الاتصالات مستمرة على مختلف المستويات في شأن جلسة مجلس الوزراء، وأنّ الاحتمالات مفتوحة في شأن مصيرها.

وقالت هذه المصادر إنّ الموقف النهائيّ سيتحدّد في ضوء الاتصالات الجارية، خصوصًا بين رئيس الجمهورية وركني الثنائيّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة “حزب الله”.

وأكد مصدر حكوميّ للصحيفة، أنّ تقرير المؤسسة العسكرية عن حصرية السلاح سرّيّ ولم يطّلع أحد عليه، وأنّ الرئيس عون يريد تسهيل الأمور، ويدفع في اتجاه أن لا يكون التقرير حادًا.