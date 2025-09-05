طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)

رصدت جهات أمنية سورية ولبنانية محاولات إيرانية، تكثفت في الأسابيع الماضية، لضخ مساعدات إلى “حزب الله” اللبنانيّ، الذي يرزح تحت ضغط خطة نزع السلاح، وفق مصادر صحيفة “الشرق الأوسط”.

ورغم إحباط عمليات تهريب متفرقة في سوريا ولبنان، فإن جرعات من المساعدات يبدو أنها قد نُفذت بالفعل، بمساعدة شبكة مهربين، وفق مصادر الصحيفة الميدانية في سوريا ولبنان.

وأكّدت “الشرق الأوسط” أنّ الولايات المتحدة تحاول الآن تعقب خيوط أوصلت ملايين الدولارات إلى “حزب الله” عبر قنوات تحويلات تقليدية وخطوط برية.

وأوضح مصدران للصحيفة في فصيل مسلح كان ينشط في سوريا قبل انهيار نظام الأسد، فإن إيران لا تزال على صلة بشبكات تهريب قديمة في الأراضي السورية.

وقالا: “إنّ المهربين يضمون أفرادًا من جهات وقوميات مختلفة، بينهم فلول نظام الأسد، وجماعات من (داعش)، وفصائل مسلحة، وآخرون لديهم خبرة طويلة في خطوط التهريب”.