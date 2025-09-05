مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل

أوضحت مصادر نيابية لصحيفة ”الأنباء الكويتية” أنّ ”الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب التعاطي بمرونة بالغة وحذر“.

وشدد على أنها لا تستطيع التراجع عن قرار سحب سلاح حزب الله في ظل الإجماع الداخليّ - باستثناء الحزب - على السير في الخطة، والتي تشدد المطالبة الدولية على تحقيقها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ ”أحد الخيارات المطروحة كمخرج للأزمة، هو إقرار خطة الجيش من دون جدول زمنيّ، والذي هو موضع رفض من ”الحزب“، وترك تحديد المهلة للحكومة مع ربط الأمر بخطوات مقابلة من الجيش الإسرائيليّ”.

رأت مصادر الصحيفة أنّ إسرائيل، في هجماتها المكثفة على الجنوب، تقول للجميع إنّ الخيار الآخر لرفض أو عدم استكمال مسار نزع سلاح ”الحزب“، هو توسيع الغارات في مختلف المناطق اللبنانية، أو الذهاب إلى حرب واسعة.