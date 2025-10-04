مشاورات دولية لإبقاء الوضع في منطقة جنوب لبنان خارج دائرة التوتر

أكّدت مصادر صحيفة “الجمهورية” أنّ ديبلوماسيًا أوروبيًا نُقل إلى المراجع المعنية، أنّ مشاورات أميركية - فرنسية متواصلة، سواء على مستوى لجنة الإشراف أو على المستوى الثنائيّ بين الولايات المتحدة وفرنسا، لإبقاء الوضع في منطقة جنوب لبنان خارج دائرة التوتر والتصعيد ومنع الإنزلاق إلى مواجهات.

في السياق عينه، أوضح مرجع سياسيّ للصحيفة، أنّ القصد ممّا قامت به إسرائيل في الفترة الأخيرة في استهدافها المكثف للمدنيِّين، وكذلك في الغارات على أمكنة فارغة ومفتوحة توجيه رسائل ضاغطة على لبنان لسحب سلاح الحزب.