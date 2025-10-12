اعتبر مصدر وزاريّ أنّ وقف إطلاق النار في غزة سينعكس إيجابًا على الساحة اللبنانية، وسيسرع في تسليم السلاح الفلسطينيّ المتبقي سواء كان هذا السلاح منتميًا إلى فصائل منظمة التحرير أو إلى القوى الفلسطينية الأخرى”.

وقال في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” إنّ ما يحصل الآن في غزة يسهل مهمة الجيش اللبناني ويساعد الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها في شأن السلاح المنتشر خارج إطارها.

وأضاف: “الأشهر المقبلة التي ستلي تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيعمل فيها بقوة على تهيئة الأجواء اللبنانية لتستكمل مسألة حصرية السلاح من أيدي كافة الأطراف اللبنانية، لاسيما وان المنطقة قد بدأت تتجه نحو الاستقرار والهدوء للبدء بحل المشكلات الحساسة والمتفجرة المؤثرة على الساحة اللبنانية سلبا أو إيجابًا”.

وأكد مصدر الأنباء أنّ قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح ينفذ رويدًا رويدًا من خلال الجيش اللبنانيّ في تعاطيه اللوجستيّ على الأرض، بدعم لبنانيّ وعربيّ ودوليّ، لإنهاء مسألة السلاح وإعطاء الضمانات الأمنية لكل المتخوفين من النتائج المترتبة على حصر السلاح، باعتبار أنّ الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية هي الضامنة للحدود اللبنانية ولسلامة كل المواطنين والمقيمين على أراضيها.