رأى رئيس تجمع المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة أهمية في التعاون بين التجمع والدولة، لتأمين التيار الكهربائيّ على مدار الساعة للناس.

وشدّد في حديث لـ”الأنباء الكويتية” على ضرورة التمسك بالدولة والعمل تحت سقف القانون.

وقال: “نحن لسنا مكان الدولة، ولكن نسد عجزها لناحية تأمين التيار الكهربائيّ”.

ولفت سعادة إلى “أنه ضمن هذه الشراكة، يقوم أصحاب المولدات بموضوع الجباية وفق التسعيرة التي تضعها مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، كون أصحاب المولدات يقومون بالجباية بنسبة 95%، وهذا يسهم في تغذية خزينة الدولة بالأموال، لاسيما أنّ جباية مؤسسة الكهرباء لا تتجاوز الـ 40%”.