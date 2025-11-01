واشنطن تتقصّى قدرات الدولة اللبنانية على استبدال مؤسسات "حزب الله" (الشرق الأوسط)

أكدت مصادر مطلعة على زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت أن "الاهتمام الأميركي المتجدد بالجنوب ليس جديداً، لكنه اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات الحدودية وتراجع قدرة المؤسسات اللبنانية على احتواء تداعياتها الاجتماعية والمعيشية".





وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إن "واشنطن تعتبر الجنوب اليوم ساحة اختبار حقيقية لمدى قدرة الدولة اللبنانية على إعادة بناء حضورها، بعد أن باتت مؤسسات الحزب تؤدي أدوار الدولة في معظم القرى والبلدات الحدودية".

وأوضحت مصادر "الجمهورية" أن "واشنطن لا تخفي قلقها من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى ترسيخ اقتصادٍ اجتماعي موازٍ يديره الحزب، ما يجعل أيّ محاولة مستقبلية لإعادة دمج الجنوب ضمن المنظومة الوطنية مهمة صعبة".