تجديد عرض التفاوض عبر توسيع “الميكانيزم” هل يجدي في لجم التصعيد؟ (النهار)

لوحظت عودة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى تكرار إعلان استعداد لبنان للتفاوض عل هذا الموقف يحدث تأثيرات لدى العواصم الغربية في إقناع إسرائيل بلجم أي اتجاهات لتوسيع العمليات وفتح مسار تفاوضي مع لبنان بوساطة أميركية.

في السياق، أكد مصدر رئاسي لبناني أن عون وبري وسلام اتفقوا على تمثيل لبنان بمدنيين في لجنة وقف النار.

وقال المصدر لصحيفة "النهار": "إننا لم نوافق على تمثيل لبنان في المفاوضات مع إسرائيل بوزراء أو سفراء"، مشيرًا الى أن "حزب الله وافق على إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل".