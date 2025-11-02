تقرير الجيش اللبنانيّ “في غاية في الأهمية” والعين عليه (الأنباء الكويتية)

أكّد مصدر وزاريّ لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أنّ تقرير الجيش اللبنانيّ عن الشّهر الثاني من تنفيذ خطة الانتشار وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، سيكون غاية في الأهمية.

وأوضح أنّه سيحدّد المهام، التي أُنجزت “وهي بشكل عام حققت التقدم”.

وأشار إلى أنّ العقبة الأساسية تبقى في الخطة المتعلقة بالشّهر الثالث، والمهام المطلوبة، وهي منع وجود السلاح الفرديّ أو تحريكه، وما يتطلبه من ملاحقات ومداهمات.

وشدّد على أنّ هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جِدّيّ من القوى السياسية والحزبية، لمنع أيّ انتشار لهذا السلاح، كي لا يكون ذريعة لإسرائيل لاستمرار التصعيد في الهجمات التي تقوم بها بشكل دائم.