مصدر “الأنباء الكويتية”: المزاعم الإسرائيلية عن عدم قيام الجيش اللبنانيّ بمهامه جنوب نهر الليطاني باطلة

أكّد مصدر صحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ المزاعم الإسرائيلية، التي تتحدث عن عدم قيام الجيش اللبنانيّ بمهامه جنوب نهر الليطاني هي ادعاءات باطلة.

وأوضحت أنّ التقرير الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أظهر بالأرقام والمعطيات الدقيقة أنّ الجيش يسيطر تمامًا على المنطقة الممتدة من الليطاني حتى الحدود، باستثناء الجزء الذي لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيليّ.