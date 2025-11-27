أبصر مشروع ضخ المياه من منطقة حوض بسري النور، لتزويد قرى وبلدات إقليم الخروب بالمياه.

وأوضح عضو اللقاء الديموقراطيّ النائب بلال عبدالله أنّ أهمية المشروع تكمن في تأمين المياه لقرى إقليم الخروب وبلداتها، الذي يضم ما يقارب الـ 150 ألف نسمة من مختلف الطوائف والمذاهب.

وأشار، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إلى أنّ الكويت تكفلت بالمشروع منذ بداياته الأولى، واستكملته حتى بعد تبدل الأسعار بفعل الأزمة المالية التي ضربت لبنان منذ أعوام.



وأوضح عبدالله تجهيز البئرين والانتهاء منهما بشكل كليّ، وخضوعهما لفترة تجريبية ناجحة، بعد إنجاز أعمال الحفر والتجهيز، في انتظار تنفيذ شبكة الضخ من محطة بسري صعودًا حتى خزان بلدة بسابا (الشوف)، الذي منه تُوزّع المياه.