مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: عودة حركة اللجنة الخماسية مطلع الشهر المقبل

كشف مصدر ديبلوماسيّ لصحيفة “الأنباء الكويتية” عن عودة حركة اللجنة الخماسية الدولية لتأدية دور بارز، مطلع الشهر المقبل، بعد اختتام زيارة البابا إلى لبنان.

وأكّد أنّه ستكون هناك زيارة لوفد من ممثلي أعضاء مجلس الأمن الدوليّ إلى لبنان وجنوبه، في وقت تعقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار اجتماعًا ينتظر أن يضع الكثير من النقاط على الحروف لمنع الخروقات الإسرائيلية، وتشارك فيه الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس.

وقال: “تركّز حركة الاتصالات الإقليمية والدولية المنتظرة على ضرورة الخروج من الأزمة”.