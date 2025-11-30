الأخبار
مصدر رسمي لـ "الأنباء الكويتية": تخفيف الاحتقان وتبديد الأجواء الضاغطة عنوان الأسابيع المقبلة

صحف اليوم
2025-11-29 | 23:40
مشاهدات عالية
0min
مصدر رسمي لـ "الأنباء الكويتية": تخفيف الاحتقان وتبديد الأجواء الضاغطة عنوان الأسابيع المقبلة

رأى مصدر رسمي أنتخفيف الاحتقان وتبديد الأجواء الضاغطة، ومعها التهويل بالحرب سيكون عنوان التحرك في الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ان التعهدات التي التزمتها الدولة اللبنانية في بيانها الوزاري، ومنها مهلة نهاية السنة لسحب السلاح وحصره بإدارة الأجهزة الشرعية للدولة، قد وضعت من قبل الحكومة اللبنانية على نار حامية، ولم تفرض عليها من أي جهة خارجية“.


وأكد المصدر لصحيفةالأنباء الكويتيةأنطبيعة تكوين لبنان الطائفية وموقعه الجغرافي ودوره السياسي في الإقليم، يمنع أي قوة خارجية سواء كانت إقليمية أو دولية ان تحكمه، كذلك لا يمكن ان يخضع لـ «أجندات» خارجية، ذلك ان التجارب القريبة والبعيدة أثبتت سقوط كل هذه المحاولات“.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

"الأنباء

الكويتية":

تخفيف

الاحتقان

وتبديد

الأجواء

الضاغطة

عنوان

الأسابيع

المقبلة

البابا يسبق وفوداً دبلوماسية إلى بيروت… وسلامٌ تنقضه إسرائيل يبقى مفقودًا (الأنباء الإلكترونية)
أسرار الصحف 29-11-2025
LBCI
صحف اليوم
2025-10-02

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"

LBCI
صحف اليوم
2025-11-23

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: تل أبيب لا تريد إعطاء المسار السياسي فرصة للنجاح

LBCI
صحف اليوم
2025-11-05

مصدر سياسي لـ"الأنباء الكويتية": التفاوض موقف قوة لا مساحة تنازل

LBCI
صحف اليوم
2025-10-23

مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: الإصرار الإسرائيلي على المفاوضات المباشرة ليس بريئا

LBCI
صحف اليوم
23:50

البابا يسبق وفوداً دبلوماسية إلى بيروت… وسلامٌ تنقضه إسرائيل يبقى مفقودًا (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
اسرار
2025-11-28

أسرار الصحف 29-11-2025

LBCI
صحف اليوم
2025-11-28

تراجع الحماسة للإنتخابات... (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2025-11-28

إسرائيل عرقلت ذهاب البابا إلى قطاع غزة (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
آخر الأخبار
14:59

سفير إيران لدى لبنان: طريقة اغتيال طباطبائي في لبنان ستؤدي إلى تغيير في النظرة الاستراتيجية داخل حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2025

LBCI
صحف اليوم
23:40

مصدر رسمي لـ "الأنباء الكويتية": تخفيف الاحتقان وتبديد الأجواء الضاغطة عنوان الأسابيع المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
02:25

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة

LBCI
آخر الأخبار
01:30

وصول البابا لاوون الرابع عشر الى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هذه هي شروط ايران... اسرائيل وأميركا لمنع اندلاع حرب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المتحدثة الرسمية بإسم اليونيفل للـ LBCI: لم نرصد أي نشاط لبناء ترسانة أو بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني خلال عام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد التشكيك بعمل الجيش اللبنانيّ... جهد حصر السلاح إلى العلن

LBCI
أخبار لبنان
13:22

حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تفاصيل ومشاهد حصرية للـLBCI عن لقاء البابا في عنايا.. هذا كرسيه وهذا ما سيقدمه للدير

LBCI
أخبار لبنان
10:35

تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:49

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد

LBCI
خبر عاجل
13:41

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

LBCI
خبر عاجل
13:44

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:37

مصدر في حرس الثورة الإسلامية للميادين: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق فهذه الشائعات تروجها منصات إعلامية تابعة لإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
05:27

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام

LBCI
خبر عاجل
05:33

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها

LBCI
أخبار لبنان
13:22

حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل

