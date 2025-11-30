البابا يسبق وفوداً دبلوماسية إلى بيروت… وسلامٌ تنقضه إسرائيل يبقى مفقودًا (الأنباء الإلكترونية)

نقلت هيئة البثّ الاسرائيلية تهديداتٍ جديدة للبنان، جاءت عبر رسالةٍ وُجّهت إلى الحكومة اللبنانية عبر الأميركيين، مفادها أنّ جيش العدو سيوسّع هجماته إن لم تعمل الحكومة ضدّ حزب الله، مضيفةً أنّ جيش العدو عدّل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقرّرة إلى بيروت.

ولفتت مصادر مطّلعة إلى الدور البارز الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوبًا، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وعرقلة العدو لمهمة الجيش، في مسعى واضح لإفشال كلّ الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

وأشادت المصادر لصحيفة "الأنباء الإلكترونية" بالجولة الإعلامية الميدانية التي نظّمتها المؤسسة العسكرية، معتبرةً أنها تأتي في إطار التأكيد على أنّ الجيش يقوم بما هو مطلوب منه فيما الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته المتصاعدة.