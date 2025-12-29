من جنوب الليطاني إلى ميامي... محطة انتظار لبنانية (الأنباء الكويتية)

ترى مصادر ديبلوماسية أن معالجة الخلاف الشائك حول المرحلة الثانية من خطة غزة، قد تحول مسار الكثير من الملفات الإقليمية.





وتوقع مصدر سياسي رفيع لصحيفة ”الأنباء الكويتية“ عودة الحركة النشطة سواء على الصعيد الداخلي بشأن مشروع ”الفجوة المالية“ وقانون الانتخاب، ودوليًا حول مسار عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار ”الميكانيزم“ لجهة تطوير تحركها بالعمل.



والموضوع الثاني، بحسب المصدر، ”هو التثبت من خلو جنوب الليطاني من وجود أسلحة أو بنية تحتية من خلال التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. وهذا ما بدا أخيرا من خلال تكثيف عمليات البحث في منازل ومواقع عدة في عدد من البلدات جنوب الليطاني، بطلب وإشراف من لجنة ”الميكانيزم““.