الجمهورية: الأنظار إلى لقاء ترامب- نتنياهو اليوم...

صحف اليوم
2025-12-29 | 00:41
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
الجمهورية: الأنظار إلى لقاء ترامب- نتنياهو اليوم...
الجمهورية: الأنظار إلى لقاء ترامب- نتنياهو اليوم...

أشارت أوساط ديبلوماسية إلى أنّ نتنياهو يحمل إلى قمة فلوريدا مع ترامب طروحات باعتماد الخيارات العسكرية مجددًا، وبنحو داهم، في التعاطي مع ملفي لبنان وإيران.

 

وأوضحت الأوساط لصحيفةالجمهوريةأنّ حركةحماسلم تعد عاملاً فاعلاً في قطاع غزة، ولم تعد هناك حاجة ملحّة للعمل عسكرياً هناك

 

ورأت أن الإسرائيليين يترقّبون ما ستقود إليه الاتصالات خلف الأضواء مع حكومة دمشق، وما يجري على الأرض من توترات هناك. وبحسب الاوساط فإن نتنياهو، مقتنع بأن”حزب الله“ لا يزال يمتلك مخزوناته من السلاح ويستطيع تحريكها في أي يوم. 

ولذلك، قالت الأوساط، إنّ الإسرائيليين يعتقدون أنّ هناك حاجة لتسديد ضربات عسكرية جديدة إلى لبنان، فيما خيار العملية العسكرية الجديدة ضدّ إيران موضع درس.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

الأنظار

ترامب-

نتنياهو

اليوم...

من جنوب الليطاني إلى ميامي... محطة انتظار لبنانية (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-26

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يعلن اليوم اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-28

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي غدًا الإثنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

مكتب الرئيس الإسرائيلي: هرتسوغ تلقى رسالة من ترامب يدعوه فيها للنظر في منح نتنياهو عفوًا

LBCI
صحف اليوم
2025-12-24

لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب... وهذا ما يخشاه لبنان (الجمهورية)

اخترنا لكم
LBCI
صحف اليوم
00:30

من جنوب الليطاني إلى ميامي... محطة انتظار لبنانية (الأنباء الكويتية)

LBCI
صحف اليوم
00:12

مصدر وزاري معارض لمشروع قانون "الفجوة المالية" لـ "الأنباء الكويتية": ما جرى في مجلس الوزراء لا يمكن فصله عن الانقسام السياسي

LBCI
صحف اليوم
2025-12-28

الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
صحف اليوم
2025-12-27

سلام لـ"الأنباء" الكويتية: كرة "الفجوة المالية" في مجلس النواب وننصرف للانتخابات النيابية

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
موضة وجمال
14:07

لماذا اعتُبرت بريجيت باردو أيقونة جمال ساحرة؟ العلم يكشف السّرّ

LBCI
آخر الأخبار
12:59

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبدالله في زيارة تهنئة بالأعياد وحلول العام الجديد

LBCI
أخبار لبنان
14:16

"الطاقة": ترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney لعدم مطابقتها المواصفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

بالفيديو
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

Learn More