الجمهورية: الأنظار إلى لقاء ترامب- نتنياهو اليوم...

أشارت أوساط ديبلوماسية إلى أنّ نتنياهو يحمل إلى قمة فلوريدا مع ترامب طروحات باعتماد الخيارات العسكرية مجددًا، وبنحو داهم، في التعاطي مع ملفي لبنان وإيران.

وأوضحت الأوساط لصحيفة ”الجمهورية“ أنّ حركة ”حماس“ لم تعد عاملاً فاعلاً في قطاع غزة، ولم تعد هناك حاجة ملحّة للعمل عسكرياً هناك.

ورأت أن الإسرائيليين يترقّبون ما ستقود إليه الاتصالات خلف الأضواء مع حكومة دمشق، وما يجري على الأرض من توترات هناك. وبحسب الاوساط فإن نتنياهو، مقتنع بأن”حزب الله“ لا يزال يمتلك مخزوناته من السلاح ويستطيع تحريكها في أي يوم.





ولذلك، قالت الأوساط، إنّ الإسرائيليين يعتقدون أنّ هناك حاجة لتسديد ضربات عسكرية جديدة إلى لبنان، فيما خيار العملية العسكرية الجديدة ضدّ إيران موضع درس.