"الميكانيزم" يبحث إلزام إسرائيل بوقف العمليات العدائية (اللواء)

رأى مصدر مطلع على الأجواء المحيطة بالمسار السياسي اللبناني، بما في ذلك الوضع في الجنوب أن ثمة اتجاهاً لدى ”الميكانيزم“ للبحث جدياً بضرورة بدء اسرائيل تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق وقف العمليات العدائية الموقع مع لبنان في 27 تشرين الثاني 2024.

كما لفتت مصادر سياسية مطلعة الى أن جردة الحساب التي حضرت في مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته التلفزيونية عبر تلفزيون لبنان تكشف رغبته في السير بمضامين خطاب القسم ولاسيما حصرية السلاح بيد الدولة.

وأوضحت هذه المصادر لصحيفة ”اللواء“ أن حركة الموفدين بإتجاه لبنان لن تتراجع وكلما اقترب موعد مؤتمر دعم الجيش فإن النقاش بشأنه سيكون من أبرز مواضيع البحث في خلال زيارات الموفدين، مشيرة الى أن مجلس الوزراء في جلسته اليوم أمام استحقاق دراسة آلية اعادة الإعمار ومن ثم خطة احتواء السلاح في شمال الليطاني في شباط المقبل.