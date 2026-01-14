الأخبار
الأنباء الكويتية: ما من حرب كبيرة.. ولا تورط داخلياً

2026-01-14
أفادت مصادر رئاسية رسمية بأنهاثمة ما يطمئن الرئاسة الأولى في الداخل وتحديدًا على خط أحد الأطراف الداخليةحزب اللهبعدم التورط وتوريط لبنان معه في حال وقوع هجوم أميركي - إسرائيلي على إيران“. 


وبالرغم من تطمينات تصل إلى بعبدا في هذا الإطار، أشارت معلوماتالأنباء الكويتيةالى أنبعض الشكوك لاتزال تحوم حول التزامالحزببالنأي عن أي تورط، ومنها شكوك من أوساط مقربة من رئيس الجمهورية جوزف عون“. 

 

ووفق ما قالت المصادر نفسها، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بدور كبير لتفادي تداعيات على البلد ما عاد بالمقدور تحملها، أقله على صعيد تهجير أبناء الجنوب من غير قرى الحافة الأمامية الحدودية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

