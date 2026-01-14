اندفاعة ديبلوماسية جديدة نحو بيروت على وقع المرحلة الثانية من حصرية السلاح (الأنباء الكويتية)

أوضح مصدر ديبلوماسي أن ”عودة الخماسية بهذا الزخم تعبر عن قناعة عربية ودولية أن ما أنجز جنوب الليطاني ينظر إليه كنقطة تحول يمكن البناء عليها لتكريس مسار تدريجي يعيد الاعتبار لمنطق الدولة“.

واعتبر أن ”التركيز لم يعد منصبًا على تقييم المرحلة الأولى بحد ذاتها، بل على كيفية الانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية، باعتبارها الامتحان الحقيقي لجدية الالتزام اللبناني وقدرته على إدارة توازناته الداخلية والخارجية في آن واحد“.



وأشار المصدر لصحيفة ”الأنباء الكويتية“ إلى أن "اللقاءات التي باشرت عقدها اللجنة الخماسية والتي افتتحت باجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام، عكست رسالة واضحة بأن قرار حصرية السلاح بات خيارًا ثابتًا لا تراجع عنه، وأن إدارته تتم وفق مقاربة تراعي إمكانات الجيش وظروفه، من دون تحويله إلى عامل تفجير داخلي“.