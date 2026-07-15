طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)

أوضحت مصادر أن النقاشات في الجلسة الأولى تركزت على الخلاف في مقاربة "المناطق التجريبية"، إذ بينما يطالب الجانب الإسرائيلي بأن يبدأ التنفيذ عبر انتشار الجيش اللبناني في مناطق غير محتلة، يتمسك الوفد اللبناني بموقفه لجهة المطالبة بأن يبدأ في مناطق محتلة، وهو الأمر الذي استدعى نقاشات واتصالات واسعة.

من هنا، ترجح مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن يتم الإعلان عن خطوات عملية في نهاية اجتماعات يوم الأربعاء، معوِّلةً بذلك على الدور الأميركي في هذا الإطار، ولافتةً إلى طرح حل وسطي عبر التنفيذ بانتشار الجيش اللبناني في قريتين في الوقت نفسه، واحدة محتلة والأخرى غير محتلة.